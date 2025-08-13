МИД РФ: возможные поставки оружия Украине от Азербайджана приведут к эскалации

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что возможная отправка Азербайджаном оружия Украине может привести к еще большей эскалации конфликта. Так он прокомментировал публикации о том, что Баку может снять эмбарго на военные поставки Киеву.

«Действия эти не способствуют решению конфликта, а лишь приводят к эскалации и усугублению ситуации на земле»,— сказал Алексей Фадеев на брифинге.

Caliber.az писал, что Азербайджан может отправить оружие на Украину, если российские силы продолжат удары по азербайджанским энергетическим объектам на украинской территории. Незадолго до этого Киев и Баку обвинили Москву в авиаударе по нефтехранилищу азербайджанской компании SOCAR в Одесской области в ночь на 8 августа. Минобороны РФ сообщало, что в тот день наносились удары «по объектам газотранспортной системы, обеспечивающей работу предприятий» ОПК Украины.

Лусине Баласян