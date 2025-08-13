Строительство сквера в центре Перми оценили в 488 млн рублей
В Перми объявлен конкурс на проектирование и строительство сквера на пересечении шоссе Космонавтов, ул. Революции, ул. Пушкина и ул. Попова. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Фото: телеграм-канал «Архитектура Перми»
Как указано в техническом задании, общая площадь строительства составит 2,4 га. На территории будет размещена парковка на 30 машиномест, площадки и тротуары с покрытием из крупноразмерной плитки, резиновой крошки и мелкоразмерного натурального камня. Также будут установлены светильники на декоративных кованых опорах, фонтан и другие элементы.
К проектированию требуется приступить 20 сентября 2025 года, завершить строительство — 18 ноября 2026 года.
Максимальная цена контракта составляет 488,5 млн руб. Итоги конкурса подведут 5 сентября 2025 года.