Строительство сквера в центре Перми оценили в 488 млн рублей

В Перми объявлен конкурс на проектирование и строительство сквера на пересечении шоссе Космонавтов, ул. Революции, ул. Пушкина и ул. Попова. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Фото: телеграм-канал «Архитектура Перми»

Как указано в техническом задании, общая площадь строительства составит 2,4 га. На территории будет размещена парковка на 30 машиномест, площадки и тротуары с покрытием из крупноразмерной плитки, резиновой крошки и мелкоразмерного натурального камня. Также будут установлены светильники на декоративных кованых опорах, фонтан и другие элементы.

К проектированию требуется приступить 20 сентября 2025 года, завершить строительство — 18 ноября 2026 года.

Максимальная цена контракта составляет 488,5 млн руб. Итоги конкурса подведут 5 сентября 2025 года.