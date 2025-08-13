WSJ: среди футурологов Силиконовой долины растет тренд на выведение более умных детей

Топ-менеджмент американский IT-компаний все активнее прибегает к IQ-тестам для выбора эмбрионов, которые станут их детьми. Услуга стоит до $50 тыс., а некоторые из футурологов Силиконовой долины верят, что выведение более умных детей спасет человечество от угрозы ИИ. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Среди компаний, занимающихся генетическим скринингом, к чьим услугам часто прибегают выходцы из Силиконовой долины WSJ называет Genomic Prediction, Nucleus Genomics и Herasight. Спрос на оценку эмбрионов высок, цены колеблются от $6 тыс. до $50 тыс. В материале издания приводится история пары айтишников, которые составили балльную таблицу характеристик плода, в которую помимо показателя IQ, вошли риски развития СДВГ и заболевания Альцгеймером, а также другие генетически прогнозируемые особенности организма.

Другая смежная индустрия, востребованная среди IT-предпринимателей, — это услуги сводниц премиального класса. «Прямо сейчас я работаю <...> с тремя главами компаний, и все они предпочитают «Лигу Плюща»,— описывает вкусы своих клиентов профессиональная сваха Дженнифер Доннели.

В материале WSJ также идет речь о группе компьютерных ученых из Беркли, в статье их называют «рационалисты». Они связывают необходимость евгенической программы по выведению более умных людей с борьбой против искусственного интеллекта. По мнению «рационалистов», потомство сегодняшних IT-спецов в будущем должно обеспечить безопасность ИИ-технологий.

Ученые, опрошенные американской газетой, тем не менее подмечают несовершенства современного генетического скрининга. «Если вы выбираете эмбрион, который, по вашему мнению, обладает самым высоким IQ, вы можете в то же время невольно выбрать эмбрион с самым высоким риском развития расстройств аутистического спектра»,— сказал Саша Гусев, специалист по статистической генетике из Гарварда. Эксперты WSJ подмечают также преимущества более традиционных способов взращивания способного ребенка: образование и продолжение рода с другим умным человеком.