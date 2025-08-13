«Моторика» открывает первый медицинский центр в Санкт-Петербурге

Группа «Моторика», ведущий игрок рынка MedTech с фокусом на передовые технологии в области бионических протезов, кресел-колясок и нейроинтерфейсов, получила разрешение на медицинскую деятельность и открыла новую компанию в рамках группы — «Моторика Орто», специализирующуюся на протезировании и реабилитации.

Первым шагом в развитии нового направления стало формирование полноценного медицинского центра в Санкт-Петербурге, на базе которого команда консолидирует опыт, полученный в протезно-реабилитационном центре «Моторики» в Москве.

Возможности «Моторики Орто» в Санкт-Петербурге выходят за рамки протезирования. В учреждении будут оказывать комплексную помощь в восстановлении: реабилитацию после операций на коленных и тазобедренных суставах, включая физиотерапию, эрготерапию и механотерапию, сопровождение при эндопротезировании, а также психологическую поддержку. Это не просто базовый протезно-реабилитационный центр, а многофункциональная медицинская клиника, специализирующаяся на восстановлении двигательных функций с помощью передовых технологий и повышении качества жизни.

Центр площадью 800 кв. м уже начал прием первых пользователей.

Андрей Давидюк, генеральный директор «Моторики»:

«Мы открываем двери нового медицинского центра, который станет надежным оплотом для всех, кто стремится к восстановлению и новой жизни. Здесь мы объединили передовые технологии и заботу, чтобы каждый пользователь мог обрести не только необходимую профессиональную поддержку, но и уверенность в завтрашнем дне. Я убежден в том, что мы создаем будущее, в котором каждый сможет обрести новые возможности».

«Моторика» стремится к выстраиванию полного цикла услуг в области протезирования и реабилитации. Это позволит увеличить операционную эффективность посредством дальнейшей оптимизации процессов и усиления контроля качества на всех этапах — от разработки и производства до оказания медицинских услуг. Новое направление создает уникальную ценность для пользователей и прочих заинтересованных сторон, укрепляя позиции «Моторики» на рынке MedTech.

Стратегический партнер «Моторики» Газпромбанк (АО) поддерживает развитие компании как интегратора в сфере ассистивных технологий. Вхождение банка в капитал группы в 2024 году позволило ускорить реализацию проектов, включая создание медицинских центров нового формата. Инвестиции направлены на расширение продуктового портфеля, развитие R&D и выход на новые сегменты рынка реабилитационной медицины.

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

АО «Газпромбанк»