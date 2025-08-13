Троих нижегородцев задержали за незаконную врезку в магистральный нефтепровод

В Нижегородской области трое местных жителей задержаны по подозрению в хищении нефти из магистрального нефтепровода «Альметьевск — Нижний Новгород». По данным полиции, незаконная врезка в нефтепровод была обнаружена в июне 2024 года.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В яме на глубине одного метра в трубу нефтепродуктопровода был врезан шланг с остатками жидкости. Он был выведен в поле и закопан в землю на глубину тычковой лопаты.

Задержать подозреваемых в хищении удалось только через год. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о кражах из нефтепровода по (ч.3 ст. 30, п. «б» ч.3 ст. 158 УК РФ) и о самовольном подключении к нефтепроводам (п. «а,б» ч.4 ст.215.3 УК РФ).

Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до шести лет. Пока один из обвиняемых отправлен под домашний арест, еще двоим суд запретил совершать определенные действия.

Андрей Репин