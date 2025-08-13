Reuters: Индия разрешит частные добычу, переработку и импорт урана

Правительство Индии готовится отказаться от существовавшей многие десятилетия государственной монополии в ядерной сфере. Частным индийским компаниям будет позволено добывать, импортировать и перерабатывать уран. Власти рассчитывают, что это принесет казне миллиарды долларов на развитие отрасли. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два своих источника в правительстве страны. Ранее агентство сообщало о намерении Индии разрешить иностранным компаниям владеть миноритарными пакетами местных АЭС.

Правительство Нарендры Моди намерено нарастить к 2047 году мощности по производству электроэнергии атомными электростанциями в 12 раз. В этом случае на АЭС будет приходиться 5% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Меры по либерализации рынка должны, по мнению властей, способствовать этому.

Как отмечают источники Reuters, при этом власти намерены сохранить монополию на переработку использованного ядерного топлива, что соответствует общемировой практике.

Виктор Буй