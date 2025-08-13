Почти 49 тысяч жителей Кабардино-Балкарии участвуют в программе занятости

За первое полугодие 2025 года в программе содействия занятости молодежи в Кабардино-Балкарии приняли участие 48,7 тыс. жителей региона, из которых 5,5 тыс. человек получили работу. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По информации ведомства. основная цель программы — создать условия для раскрытия профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи. Реализация осуществляется через взаимодействие организаций, учреждений и ведомств региона.

«Основными задачами программы являются повышение вовлеченности молодежи в занятость, снижение уровня безработицы среди молодежи, повышение уровня трудоустройства выпускников, снижение рисков незанятости»,— отметили в пресс-службе.

Валентина Любашенко