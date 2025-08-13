В Новокузнецке военкома обвиняют в получении взяток от призывников

Центральный райсуд Новокузнецка продлил арест начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Новокузнецкого, Центрального и Куйбышевского районов Новокузнецка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кузбасса.

По сведениям источников «Ъ-Сибирь», фигурантом дела является Антон Моросягин. Согласно версии следствия, он систематически получал взятки «за незаконную выдачу военных билетов и справок формы 1/у призывникам». Решение о продлении меры пресечения следователь мотивировал необходимостью выявления новых эпизодов по этому уголовному делу.

С какого момента сотрудник военкомата находится под стражей не уточняется.

В должности начальника отделения подготовки и призыва Новокузнецкого, Центрального и Куйбышевского районов Антон Моросягин указан, например, в постановлении губернатора Кузбасса о проведении призыва на военную службу в октябре-декабре 2012 года, а также последующих призывных компаниях. При этом в постановлении губернатора Кемеровской области от 31 марта 2025 года о проведении призыва в апреле-июле говорится, что Антон Моросягин был исключен из состава призывной комиссии.

Александра Стрелкова