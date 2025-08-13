Экспорт продукции «Биннофарм групп» в первом полугодии вырос на 17%

Холдинг «Биннофарм групп», в который входит курганский завод «Синтез», увеличил экспортные продажи на 17% в первом полугодии 2025 года, что выше среднего показателя по рынку в 10%. Основной вклад внесли продажи в Узбекистане, которые выросли на 167%, выведя эту страну на первое место среди экспортных направлений, сообщили в пресс-службе компании.

В Армении и Беларуси продажи компании увеличились на 27% и 24% соответственно. В Кыргызстане «Биннофарм групп» вошла в число четырех крупнейших производителей лекарств, увеличив свою рыночную долю до 3%.

За первые шесть месяцев 2025 года компания завершила регистрацию 46 лекарственных препаратов для российского и зарубежных рынков. Регистрация прошла в странах СНГ и Монголии, включая Азербайджан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Эти препараты соответствуют стандартам Евразийского экономического союза и национальным требованиям.