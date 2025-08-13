«Федор, я расскажу тебе анекдот»

В среду, 13 августа, стало известно о смерти бывшего министра по делам СНГ, чрезвычайного и полномочного посла в отставке Анатолия Леонидовича Адамишина. О выдающемся дипломате и своем общении с ним вспоминает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Жизнь Анатолия Адамишина вместила в себя хронику мировой политики

«А в конце в качестве компенсации за потраченное тобой время я расскажу тебе анекдот» — так завершал практически любой разговор, будь то по деловым вопросам, с какой-то сугубо бытовой целью или вообще просто так, Анатолий Леонидович Адамишин. Анекдоты его, говорю без всякой лести, были всегда смешные (а это особый талант, ведь хватает людей, которые стремятся балагурить, но не умеют этого делать).

Когда пару месяцев назад он позвонил по пустяковому поводу и впервые наш короткий диалог не увенчался шуткой, я понял, что дела не очень хороши.

Сам он, впрочем, сохраняя здравый и острый ум до конца, на вопросы о здоровье отмахивался. Правда, как-то сказал, что старость — настоящее испытание…

Анатолия Адамишина не стало в возрасте 90 лет. Его жизнь — и человеческая, и профессиональная — вместила в себя хронику не только страны, но и мировой политики. А послужной список вполне тянет на учебник новейшей истории. В МИДе с конца пятидесятых. Занимался Европой и европейской безопасностью — главное на тот период направление. В том числе переговорами, которые привели к подписанию Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе ровно полвека назад. Участвовал в налаживании новых отношений с США, когда во второй половине восьмидесятых подули другие ветры.

Отдельная страница — Африка, урегулирование острых конфликтов на исходе холодной войны. Ну а потом — МИД уже обновившейся, но все той же страны в самый бурный и неразборчивый период становления дипломатии и государственности Российской Федерации. Посол в двух ключевых европейских странах — Италии и Великобритании. И венец государственной карьеры — министр по делам СНГ в то время, когда все это пространство представляло собой нечто и очень знакомое, и совсем неведомое.

Достижения и неудачи, триумфы и провалы отечественной дипломатии последней трети ХХ века — все это стало частью биографии Анатолия Адамишина, человека и гибкого, когда это требовалось, и принципиального, когда было нужно.

Судить тех, кому выпало принимать решения в ту пору, сейчас легко, задним числом многое видно. А многого, наоборот, мы уже не понимаем, не в состоянии ощутить, и это смещает фокус, искажает взгляд. Время объективной оценки тех лет еще впереди. Едва ли мы до конца осознаем, каких трудов стоило провести по меняющемуся фарватеру этот огромный корабль, имевший шансы разбиться об исторические скалы. Но этого не случилось — отчасти по историческому везению, но и, конечно, усилиями тех, кто нес ответственность и не уклонялся от нее.

Анатолий Леонидович — живой, задорный и всегда, до самого конца, любопытный. Он умел найти такой угол зрения, который позволял необычно посмотреть на кажущийся очевидным предмет. И те, кому довелось работать или общаться с Адамишиным, согласятся: скучно с ним не было никогда.

Ироничный Адамишин не был похож на верующего. И все же хочется, оказавшись когда-то по ту сторону, встретить там его и услышать коронную фразу с уникальной интонацией сказителя: «Фе-е-е-дор, кстати, расскажу тебе один анекдот…». Он и там не утратит эту способность, нет ни малейших сомнений.