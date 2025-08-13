Россия обсуждает с Азербайджаном освобождение задержанных россиян

Россия работает с азербайджанской стороной над вариантами освобождения задержанных в Баку российских граждан. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

«Исходим из того, что такое решение стало бы значительным шагом в процессе стабилизации межгосударственных отношений России и Азербайджана»,— сказал Алексей Фадеев на брифинге.

Российско-азербайджанские отношения обострились в конце июня, когда двое из 50 задержанных в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана погибли. После этого в Баку были задержаны сотрудники российского агентства «Sputnik Азербайджан», которых позднее отпустили под подписку о невыезде. Еще восемь граждан России арестовали по обвинению в транзите наркотиков.

Лусине Баласян