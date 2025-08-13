В Башкирии госпитализирован еще один отравившийся чачей из Сочи

В Уфе госпитализировали 60-летнего мужчину с отравлением метанолом, сообщил глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин. Это уже третий пациент, пострадавший от отравления сочинской чачей.

В начале августа в Краснодарском крае произошло массовое отравление домашней чачей, продававшейся на рынке «Казачий» в Сириусе. От отравления метанолом погибли как минимум 10 человек. По делу о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК), были арестованы две жительницы Сочи (в возрасте 30 лет и 71 года).

11 августа в Уфе из-за отравления метанолом умерла женщина, купившая чачу в Сириусе. Также в городской больнице №21 с 8 августа продолжает лечение 30-летний мужчина. Сегодня, 13 августа, его перевели из реанимации в токсикологическое отделение. В его состоянии медики фиксируют положительную динамику. 60-летнего мужчину домашней чачей угостила попутчица, рассказал Айрат Рахматуллин.

Полина Мотызлевская