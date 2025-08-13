МИД РФ: Украина не ответила на предложение о рабочих группах для переговоров

Россия не получила ответа Украины на предложение о создании трех рабочих групп для продолжения мирных переговоров. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

«Формального ответа от Киева мы не получили. Хотя могу подтвердить, что в ходе контактов эти вопросы обсуждаются, находятся по-прежнему на столе. Рассчитываем, что группы будут сформированы и как можно скорее приступят к практической работе»,— сказал Алексей Фадеев на брифинге.

На переговорах делегаций 23 июля российская сторона предложила сформировать группы, которые будут отвечать за военную, политическую и гуманитарную составляющую переговорного процесса и работать в онлайн-режиме. Глава российской делегации Владимир Мединский объяснял, что это позволит «сэкономить время и деньги налогоплательщиков». Украина согласилась рассмотреть это предложение.

Лусине Баласян