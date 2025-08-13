На «Новую волну» в Казани продали 96% билетов

Билеты на международный фестиваль «Новая волна» в Казани раскуплены на 96%. Только 11% из них приобрели жители Татарстана. Об этом журналистам сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, в столицу Татарстана на период проведения фестиваля приезжает огромное количество гостей. Готовится зрительный зал на 2800 мест. Ильсур Метшин также отметил, что конкурсанты уже прибыли и репетируют, а 18 августа им будет сдана площадка.

Мэр подчеркнул, что все работы по подготовке к фестивалю идут по графику, несмотря на погодные условия. Для благоустройства территории привезены более 150 деревьев, которые после завершения «Новой волны» украсят улицы и парки города.

Конкурс пройдет с 21 по 26 августа в зале New Wave Hall.

Анар Зейналов