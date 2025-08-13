В Пензе фирму оштрафовали на 500 тыс. за коррупционное правонарушение

В Пензе прокуратура возбудила в отношении коммерческой организации дело о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ), по результатам рассмотрения которого ее оштрафовали на 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Первомайского района Пензы выяснила, что директор фирмы передал посредством безналичных расчетов должностному лицу государственного бюджетного учреждения здравоохранения свыше 63 тыс. руб. взятки за сохранение статуса надежного поставщика и беспрепятственный прием заказчиком продуктов питания и товаров. Вместе с тем продукция не соответствовала заявленным в контрактах количеству и качеству.

Указанную сумму взятки директор коммерческой организации передал в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. В отношении получателя денег и посредника осуществляется уголовное преследование.

Павел Фролов