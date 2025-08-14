Суд разъяснил, почему отказал мэрии в иске о сносе киоска владельца Центрального рынка

Суд опубликовал мотивировочную часть решения об отказе мэрии Перми в иске к владельцу Центрального рынка Ревазу Шенгелии. Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, департамент земельных отношений требовал от господина Шенгелии прекратить использовать участок под торговым павильоном на шоссе Космонавтов, 20, не в соответствии с его разрешенным видом использования. Площадку под киоском в 741 кв. м можно использовать под жилой дом, тогда как на ней размещен торговый объект Gold smoke, «Антиквариат». Истец хотел, чтобы ответчик освободил указанную территорию от павильона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

При этом, исходя из положений Градкодекса РФ, земельные участки, виды разрешенного использования которых не соответствуют измененному градрегламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, если это не опасно для жизни или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия. Департамент же не представил доказательств того, использование спорной территории создает угрозу жизни и здоровью граждан. Также не были представлены доказательства того, что эксплуатация объекта наносит ущерб окружающей среде либо нарушает публичные интересы.

Кроме того, июльский акт выездного обследования показал, что торговая деятельность в спорном павильоне на шоссе Космонавтов, 20, не ведется, к тому же на киоске нет вывесок. Поэтому суд постановил в удовлетворении заявленных требований департаменту отказать.

Реваз Шенгелия является директором и учредителем ООО «Торговый комплекс “Центральный”», управляющего Центральным рынком в Перми. За последнее время к господину Шенгелии и ООО ТК «Центральный» было подано несколько исков, касающихся использования земли в районе рынка. Некоторые из них удовлетворены.