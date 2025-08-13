«Ростелеком» обеспечил мобильной связью 26 населенных пунктов Башкирии

«Ростелеком» по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) установил базовые станции мобильной сети 4G/LTE в Сюрбаеве, Идяш-Кускарове, Айтмембетове, Малом Седяке, Осиповке, Старокарагушеве, Сулейманове и еще 19 селах и деревнях. Специалисты компании проложили 22 километра волоконно-оптических линий связи, обеспечив стабильное покрытие на всей территории поселений.

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:

«В первом полугодии “Ростелеком” обеспечил мобильной связью 26 населенных пунктов в 19 районах республики. До 25 декабря провайдер планирует подключить еще 61. В этом году наша компания впервые запустила в эксплуатацию в Башкортостане базовые станции отечественного производства: 12 вышек расположены в Бикшикове, Калканове, Орловке, Кутуеве, Новых Карьявдах и других поселениях».

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития и государственного управления Республики Башкортостан:

«По данным Росстата, 40 процентов граждан республики проживают в сельской местности. У нас много сёл и деревень, где живут до 500 человек. Благодаря федеральному проекту УЦН 2.0 за первые шесть месяцев этого года удалось обеспечить еще 7 523 жителя малых населенных пунктов сотовой связью и высокоскоростным интернетом стандарта четвертого поколения. Теперь они могут пользоваться порталом “Госуслуги”, проходить обучение онлайн, делать покупки, смотреть фильмы и слушать музыку».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

Проект УЦН 2.0 реализуется «Ростелекомом» с 2021 года по поручению Министерства цифрового развития России. Базовые станции устанавливаются в малых населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. Выбор мест для строительства вышек осуществляется с учетом технической возможности, отсутствия мобильного интернета и результатов голосования на портале «Госуслуги». По количеству поданных заявок Республика Башкортостан – один из лидеров федеральной программы.

* * * ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков. «Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

