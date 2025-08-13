Японские инвесторы ждут снижения ставки ФРС

По итогам сегодняшних биржевых торгов в Японии ведущий фондовый индекс страны Nikkei 225 вырос на 1,5%, впервые в истории закрывшись выше отметки выше 43 тыс. пунктов — 43274. Индекс Topix также закрылся на рекордной для себя отметке 3091 пунктов, прибавив 0,8%.

Рост индексов в Японии произошел через несколько часов после того, как в США на рекордно высоком уровне закрылись местные фондовые индексы на фоне выхода данных по инфляции в июле, оказавшейся на умеренном уровне (2,7%). Аналитики отмечают, что если американских инвесторов больше волновали данные по инфляции для оценки влияния импортных тарифов Трампа на экономику США, то японских — возможное снижение базовой учетной ставки в США. ФРС может пойти на это уже в сентябре с учетом умеренных темпов инфляции. Эти ожидания привели и к тому, что курс доллара по отношению к иене сегодня тоже вырос — на фоне укрепления доверия инвесторов к американской валюте. «Участники рынка активно обсуждают перспективы снижения ставки ФРС США на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании»,— цитирует Reuters аналитика UBS Джованни Стауново.

Евгений Хвостик