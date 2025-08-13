МИД РФ прокомментировал идею «обмена территориями» с Украиной

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев прокомментировал возможность обсуждения обмена территориями России и Украины на российско-американском саммите. Он подчеркнул, что территориальное устройство России закреплено в Конституции.

«Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами»,— сказал Алексей Фадеев на брифинге.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что российское предложение по мирному плану включает два этапа, первый из которых — вывод ВСУ из Донецкой области, а также заморозка линии фронта в Запорожье и Херсоне. Дональд Трамп говорил, что при согласовании мирного договора речь пойдет о «некотором обмене территориями к обоюдной выгоде» Москвы и Киева. Деталей он не уточнил. Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность территориальных уступок.

Лусине Баласян