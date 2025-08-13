Мировые продажи электромобилей выросли на 21% в июле

В июле по всему миру было продано 1,6 млн электромобилей, следует из отчета Rho Motion. Это на 21% больше по сравнению с июлем 2024 года. Однако по сравнению с июнем количество проданных электромобилей снизилось на 9%.

В целом с начала года мировые продажи преодолели отметку в 10,7 млн штук, что на 27% больше показателя за аналогичный период 2024 года. Китай продолжает лидировать на мировом рынке, а доля электромобилей от общего объема продаж здесь сохраняется выше уровня 50%, отмечает Rho Motion. Продажи электромобилей в Китае выросли по итогам семи месяцев на 29% по сравнению с прошлым годом — до 6,5 млн штук.

Европейские продажи выросли на 30% и составили 2,3 млн электромобилей. В Германии и Великобритании зафиксирован годовой рост продаж на 43% и 32% соответственно, в Италии — на 40%, в то время как во Франции — всего на 9%, несмотря на усилия правительства страны по стимулированию населения к переходу на электротранспорт.

Кирилл Сарханянц