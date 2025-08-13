В Волгоградской области предлагают 59 млн за капремонт МБОУ «Еланская СШ № 1»

В Волгоградской области ищут подрядчика для капремонта здания МБОУ «Еланская СШ № 1» в Еланском районе. Соответствующая информация появилась на портале «Госзакупки».

Исполнитель должен выполнить капремонт в период с 1 января до 31 декабря 2026 года. При проведении работ запрещается использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта, а также прилегающих зданий и домов. Подрядчик осуществляет погрузку и вывоз отходов своими силами и за свой счет.

Извещение о закупке размещено 12 августа. Заявки принимаются до 20 августа. Исполнителя выберут 22 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 59,1 млн руб.

Павел Фролов