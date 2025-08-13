Быстрее, выше, дороже

В Уфе и в целом в Башкирии планируется нарастить объемы жилищного строительства. Сегодня в республике 149 застройщиков возводят 441 многоквартирный дом. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 734 тыс. кв. м, а в следующем — почти в два раза больше — более 1,1 млн кв. м. Хотя декларируется, что застройщики должны создавать комфортные пространства для жизни с развитой инфраструктурой, на деле в городе процветает точечная застройка и наблюдается нехватка социальных объектов.



По данным Росстата, в среднем на одного жителя Башкирии на конец 2024 года в городах и поселках приходилось 27 кв. м жилья. По сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа (ПФО), это низкий показатель. Ниже — только в Удмуртии. В среднем по ПФО — это 29 кв. м, в среднем по стране — 28,8 кв. м. По объему жилищного строительства республика находится на седьмом месте в стране, среди регионов ПФО — на втором. В 2024 году за счет всех источников финансирования было введено в действие 41,3 тыс. квартир суммарной площадью 3,3 млн кв. м. Общая площадь жилья в городах и поселках республики оценивалась в 68,5 млн кв. м.

Согласно генплану Уфы, к 2042 году численность населения города должна вырасти до 1,25 млн человек, а общая площадь жилья — достичь 43 млн кв. м. В настоящее время в Уфе живут 1,16 млн человек, общая площадь жилья оценивается в 34,18 млн кв. м, на каждого жителя приходится 28,7 кв. м.

Башкирия оказалась на третьем месте среди регионов по выводу на рынок многоквартирных жилых домов в 2024 году, следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). За год застройщики в регионе вывели на рынок 272 объекта общей площадью 1,77 млн кв. м. Практически две трети общей площади жилых помещений, введенных застройщиками-юридическими лицами, это дома высокой этажности — от 17 этажей. Лидерами по числу выведенных на рынок МКД стали Новосибирская область и Краснодарский край.

На сегодняшний день в Уфе, по данным мэрии, застройщикам выданы разрешения на строительство жилья общей площадью 3,3 млн кв. м. В стадии строительства находятся объекты общей жилой площадью 2,5 млн кв. м. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья.

Основными зонами жилищного строительства являются Забелье (входят районы Затон, Дема, 8 Марта, Романовка, Цветы Башкирии, Ветошниково), где выданы разрешения на строительство 1,4 млн кв. м жилья, в том числе в Затоне – 524 тыс. кв. м. Из них сегодня строятся 924,2 тыс. кв. м. Ранее сообщалось, что планируемый объем жилищного строительства до 2042 года в Забелье составит в общей сложности 9,2 млн кв. м, в том числе в микрорайоне Затон-Восточный на территории площадью 651 га возведут 1,5 млн «квадратов» жилья, семь школ, 11 детсадов, поликлиники и больницы, магазины и предприятия бытового обслуживания, объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

По сообщениям СМИ, в сданных в эксплуатацию домах в Затоне-Восточном продана всего треть квартир. Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов объясняет такой низкий спрос нехваткой социальных объектов и считает, что в этом году с окончанием строительства школы на 1,2 тыс. учеников и детсада на 260 мест ситуация изменится в лучшую сторону.

Недавно стало известно, что власти намерены реализовать еще один мегапроект — в Зауфимье (территория за рекой Уфой – прим. ред.) планируется построить порядка 2 млн кв. м жилья, для строительства инженерной инфраструктуры на территории которого Башкирия направила заявку в Фонд развития территорий на 13,5 млрд руб.

Сегодня 1,6 млн. кв. м жилья строится на территории уфимского полуострова, где выданы разрешения на строительство 1,9 млн. кв. м. В том числе в Кировском районе Уфы планируется построить 864,4 тыс. кв. м, в Ленинском — 787,4 тыс. кв. м, Октябрьском — 638,7 тыс. кв. м, Демском — 473,7 тыс. кв. м, Советском — около 419 тыс. кв. м, Калининском — 102,1 тыс. кв. м и Орджоникидзевском — почти 33 тыс. кв. м.

Одним из крупнейших планируемых проектов является застройка юго-западного склона Уфы и района Нижегородка площадью около 330 га. Там построят улицы, в том числе магистральные, новые жилые кварталы, социальные объекты, зоны отдыха, парковки и зарядные станции для электромобилей.

Скандальным и спорным проектом является застройка полуострова Кузнецовский на слиянии рек Белой и Уфы, где ранее был лесной массив. На площади 24,9 га планируется возвести девять высоток от семи до 33 этажей на 8,3 тыс. человек. Также там запланировано строительство моста, который свяжет полуостров с ближайшими микрорайонами и социальных объектов: поликлиники, четырех детских садов, школы, фитнес-центра.

В последние годы в республике, особенно в Уфе, набирает обороты новая схема освоения территорий — договоры комплексного развития (КРТ), которые позволяют сносить старые кварталы и строить новое жилье со всей инфраструктурой и социальными объектами. По данным мэрии, сегодня в городе реализуются 14 проектов КРТ, в результате реализации которых планируется возвести 1,7 млн кв. м. В их числе — застройка территории площадью 123 га в районе аэропорта возле деревни Атаевка. В результате появится новый микрорайон, где разместят до 390 тыс. кв. м жилья.

По словам Артема Ковшова, стоит задача не просто строить дома, а создавать комфортные и современные пространства для жизни с развитой инфраструктурой.

Опрошенные эксперты констатируют уплотнение городской застройки, нехватку социальных объектов, сокращение зеленых насаждений и активную застройку вокруг Уфы, что влечет за собой серьезные проблемы с транспортной доступностью.

«Точечная застройка процветает, проекты КРТ робко пробиваются в городской черте, здесь и сложности бюрократическо-юридического характера, и нежелание девелоперов заходить в проекты на десятки лет, — комментирует эксперт по градостроительным и имущественным отношениям, старший преподаватель Института права УУНИТ Эдуард Камалетдинов. — Количество аварийного и ветхого жилья фактически не снижается. Город превращается в каменные джунгли, застройка идет и в лесных зонах, ранее считавшихся недосягаемыми. Огромные территории застраивались без учета социальной инфраструктуры».

Вместе с тем строить только детские сады и школы уже недостаточно, демографы прогнозируют очередную «яму» на следующие 5—10 лет, население стареет, и нужно думать, как обеспечить стареющее население не только «магазином у дома», но и культурно-социальными учреждениями, зонами отдыха, подчеркивает Эдуард Камалетдинов.

Директор агентства недвижимости «Сан» Рустэм Камалов: «В последние годы строительство жилых домов происходит зачастую без учета социальной инфраструктуры, не соблюдается наличие в шаговой доступности школ, садиков, поликлиник. Отсутствует развитая транспортная сеть и достаточное парковочное пространство. Однако все же есть реализованные проекты, где эти вопросы решены на должном уровне, например, в Затоне, Деме и других районах».

