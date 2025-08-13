«Азот» подвел итоги летней оздоровительной кампании

В рамках летней оздоровительной кампании филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 321 ребенок сотрудников предприятия отдохнул в загородных оздоровительных центрах. На проведение ЛОК направлено более 16 млн рублей.



Фото: УРАЛХИМ

Для оздоровления были выбраны загородные центры «Дружба» и «Сказка», которые расположены недалеко от города Березники. В «Сказку» съездили 285 детей, в «Дружбу» — 36. Продолжительность каждой смены традиционно составила 21 день. Сотрудники предприятия оплатили лишь 10% от стоимости путевки.

Также летом на базе корпоративного дворца культуры прошла уникальная для Березников детская театральная площадка. На первую смену записалось 36 юных березниковцев в возрасте от 7 до 12 лет, вторую — 35. Участников ждали две насыщенные недели обучения. Педагоги театральной школы «Росинка» и театра-студии «Ровесник» помогали детям развивать творческие способности. Для детей были организованы занятия по основам актерского мастерства, мастер-классы по сценической речи и движению. Помимо этого, для участников смены были проведены квест по ДК им. Ленина и экскурсия в корпоративный музей филиала «Азот».

Фото: УРАЛХИМ

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

—Поддержка семей сотрудников — важная часть социальной политики филиала «Азот» и Группы «Уралхим». Помимо участия в летней оздоровительной кампании, предприятие организует ряд событий, направленных на поддержку традиционных семейных ценностей. Азотчики и их семьи участвуют в спортивных фестивалях, посещают спектакли и праздничные программы, посвященные Дню знаний и празднованию Нового года. В начале лета мы традиционно дружно отдыхаем большой компанией на нашем Family Forest Fest, отмечаем лучших сотрудников корпоративными и отраслевыми наградами. Важно, что дети видят, что труд их родителей ценят на разных уровнях: от городского до федерального.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники