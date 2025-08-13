Освещение «Уфимского ожерелья» у Теплого озера обойдется в 10 млн рублей

Администрация Калининского района Уфы заключила контракт на устройство освещения в рамках реализации проекта «Уфимское ожерелье» с МБУ «Уфагорсвет» за 10,23 млн руб. Начальная цена контракта составляла 10,82 млн руб. Он будет оплачен из бюджета Башкирии.

Освещение необходимо провести на тропе в лесу вблизи озера Теплое до ноября этого года. Там должны быть установлены садово-парковые и светодиодные консольные светильники с блоком управления. Подрядчик должен дать трехлетнюю гарантию на работы.

«Уфимское ожерелье» — пеший маршрут по Уфимскому полуострову длиной более 70 км, состоящий из восьми основных маршрутов, расположенных в шести районах Уфы.

МБУ «Уфагорсвет» зарегистрировано в декабре 2024 года. Учредителем является мэрия Уфы. В 2024 году при выручке 596,2 млн руб. чистая прибыль составила 46,6 млн руб.

Майя Иванова