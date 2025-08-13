Продвижение ВС РФ в ряде украинских регионов вызвало оживленную реакцию в американской и европейской прессе. Обозреватели анализируют последние неудачи ВСУ и пытаются понять, к каким последствиям могут привести события на фронте.

Некогда проворная армия Украины погрязла в советских методах принятия решений

В первый год полномасштабного вторжения России защитники Украины неоднократно превосходили неповоротливую российскую армию, полагаясь на импровизацию и инициативу на местах. Три года спустя украинская армия скатилась к более жесткому, иерархически организованному подходу к ведению боевых действий, уходящему корнями в советскую эпоху. Это порождает растущее недовольство неоправданными потерями, а также подрывает моральный дух гражданского населения и вербовку солдат. Если все так и продолжится, советские привычки могут подорвать способность Украины защититься от России, которая не проявляет признаков ослабления в своем стремлении завоевать страну.

Украинские офицеры и рядовые жалуются на централизованную культуру командования, которая часто подавляет инициативу и лишает солдат жизней.

Генералы отдают приказы о проведении повторяющихся лобовых атак с низкими шансами на успех и отклоняют просьбы находящихся в сложном положении подразделений о тактическом отступлении и спасении жизней солдат. Потери растут даже в ходе операций, не имеющих стратегического значения.

Россия стремительно продвигается на поле боя, стремясь получить преимущество в переговорах с Трампом

Российские войска стремятся переломить ход событий в свою пользу перед важной встречей между президентом Трампом и президентом Владимиром Путиным, стремительно продвигаясь на востоке Украины после нескольких месяцев изнурительных боев. В последние дни российские войска прорвали участок линии обороны Украины в районе города Покровск, давнего опорного пункта. Они продвинулись на несколько миль вглубь контролируемой Украиной территории, угрожая обойти украинские позиции с фланга.

Украина тоже стремится получить преимущество перед российско-американскими мирными переговорами, которые должны пройти в пятницу на Аляске. Киев усилил атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, усиливая свою стратегию давления на Россию с целью заставить ее пойти на уступки в ходе переговоров, нанося удары по основному источнику доходов Кремля для финансирования войны.

Россия добилась крупнейшего продвижения на фронте на Украине с 2024 года

Война по-прежнему представляет собой конфликт, охватывающий сотни километров активного фронта, но без существенных изменений. Линия соприкосновения двух армий составляет около 1200 км. Значительная часть фронта остается в тупике, но Россия продвигается вперед так, как не делала уже два года во многих областях, создавая новые очаги напряжения в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

С таким широким фронтом Москва хочет довести Украину, у которой меньше войск, до предела своих возможностей. Является необычным то, чего Россия добилась этим летом в Донецкой области в такой войне с медленными и незначительными изменениями на фронте.

Русские прорывают новые украинские оборонительные линии к северу от Покровска

Никогда еще с момента окончания активной фазы войны, с конца марта 2022 года, Россия не совершала столь глубокого прорыва в самом сердце украинской оборонительной системы на Донбассе… Первые ударные и штурмовые группы русских уже присутствуют в самом центре Красноармейска, на этот раз пробравшись с юга. «С Покровском все кончено»,— проговаривается французский военный источник Le Figaro, уточняя при этом, что, когда город падет окончательно, сказать невозможно.

Этот российский прорыв произошел непосредственно перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина… Российские военные успехи только укрепляют позиции Владимира Путина в переговорах: ему нет никакого интереса раздавать какие-то обещания, если он чувствует, что может добиться тех же результатов с помощью силы.

Прорыв российских войск вызвал панику на восточном фронте Украины

Прорыв российских войск на восточном фронте Украины вызвал волну возмущения и замешательства в Киеве в преддверии важного саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в пятницу, на котором российский президент, как ожидается, попытается закрепить достигнутые на поле боя успехи. Это одно из самых значительных продвижений российских войск за прошедший год, которое происходит в опасный момент для Украины, чья армия испытывает нехватку живой силы и боеприпасов.

В последние дни украинский президент находится под небывалым давлением, осознавая перспективу, что судьба его страны будет решена без участия Киева. Зеленский сказал, что ожидает, что Путин во время его встречи с Трампом на Аляске попытается обвинить Украину в неспособности положить конец войне. Явно разочарованный происходящим Зеленский не исключает в принципе территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, но резко отвергает вывод украинских войск из некоторых районов Восточной Украины.

