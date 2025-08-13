Японский фондовый индекс Nikkei впервые преодолел отметку в 43 тыс. пунктов

Японский фондовый индекс Nikkei обновил рекорд закрытия, резкий рост цен на акции продолжается на площадке уже шестую сессию подряд. Сегодня индекс впервые преодолел отметку в 43 тыс. пунктов.

В ходе торгов индекс поднимался до 43451,46 пункта. Но рекордное закрытие установилось на отметке в 43.274,67 пункта, рост составил 1,3%.

Маки Савада из японской финансовой компании Nomura Securities отметила в разговоре с агентством Reuters признаки перегрева индекса после стремительного ралли. По ее словам, резкое падение может случиться в любой момент.

Индекс Nikkei вычисляется как простое среднее арифметической цен акций наиболее торгуемых компаний Токийской фондовой биржи. Согласно данным Reuters, подъем индекса возглавили бумаги Yokohama Rubber Co Ltd (+8,29%), Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (+7,13%) и Renesas Electronics Corp (+6,94%).