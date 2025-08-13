В России предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил ввести штрафы до 15 тыс. руб. для автомобилистов, использующих съемные шторки на стеклах автомобилей, имитирующие тонировку (так называемая «иранская тонировка»). Соответствующее обращение НАС направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Текст есть в распоряжении «Ъ».

В обращении поясняется, что «иранская тонировка» представляет собой рулонный тонировочный материал со светопропусканием 5-15%. Она выдвигается и закрепляется на стеклах с помощью присосок. При остановке сотрудником ГИБДД водитель удаляет их со стекол и таким образом уходит от ответственности.

Кроме того, широкую популярность среди водителей приобрели ПВХ-пленки, которые удерживаются на стекле благодаря электростатическому эффекту, съемные каркасные шторки из сетчатой ткани, которые крепятся к дверям на магниты или защелки.

Использование таких средств, считают в НАС, снижает видимость в зеркалах и повышает риск ДТП. Кроме того, это ведет к рискам, связанным с противоправными действиями, — правоохранители не смогут идентифицировать преступника, если салон машины скрыт тонировкой.

МВД, по мнению НАС, должно разработать и внести поправки в КоАП, которые установят за использование таких средств штраф не менее 5 тыс. при первичном нарушении и не менее 15 тыс. руб. — при повторном. Кроме того, союз просит МВД запретить продажу приспособлений, «способствующих уходу от идентификации личности» при управлении автомобилем. Действующий штраф за тонировку стекол предусмотрен статьей 12.5 КоАП и составляет 500 руб.

Полина Мотызлевская