Доля дел о банкротстве в арбитражном суде Башкирии превысила 39%

В первом полугодии в арбитражный суд Башкирии поступило около 22,8 тыс. исковых заявлений. Это на 704 иска больше, чем в январе–июне 2024 года. Как сообщает пресс-служба суда, более 9,3 тыс. новых исков приходится на заявления о банкротстве. По итогам января-июня прошлого года показатель составлял немногим более 8,2 тыс.

Увеличился и удельный вес дел о банкротстве. Если в первой половине 2024 года на них приходилось 35,3% (6,66 тыс. дел) споров, то в первых двух кварталах этого года — 39,1% (более 7,9 тыс. дел).

Всего с января по июнь рассмотрено около 20,3 тыс. дел. Среднемесячная нагрузка на одного судью составила 197 процессов.

Идэль Гумеров