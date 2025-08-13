Для строительства дороги к порту Махачкалы создали рабочую группу

Для строительства подъездной автодороги к морскому торговому порту в Махачкале создали межведомственную рабочую группу. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Дорога будет соединять порт с федеральной автомобильной дорогой Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала.

В группу вошли представители Махачкалинского морского торгового порта, минмущества, минстроя, минфина, минэнерго республики, управления Росреестра по Дагестану, территориального управления Росимущества по Южному федеральному округу, администрации Махачкалы и филиала Упрдор «Кавказ».

Группу создали для организационно-правового сопровождения и координации строительства. В ее обязанности входит подготовка необходимых документов и реализация мер, обеспечивающих беспрепятственное строительство.

Мария Хоперская