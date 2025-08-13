В Нижнем Новгороде пройдет III Международный форум ОЭЗ

Минэкономразвития России, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ, правительство Нижегородской области и областная Корпорация развития планируют в сентябре 2025 года провести III Международный форум особых экономических зон («ОЭЗ-2025»). На форуме будут представлены примеры успешных проектов, реализуемых в российских ОЭЗ.

Также участники мероприятия планируют обсудить новые механизмы партнерства в международном формате, устойчивого развития и расширения глобальных цепочек добавленной стоимости.

За 20 лет ОЭЗ доказали свою состоятельность как инструмент модернизации экономики и стали точками роста для десятков регионов, считает замминистра экономического развития РФ Святослав Сорокин. По его мнению, ОЭЗ сегодня способствуют притоку инвестиций, созданию рабочих мест и росту несырьевого экспорта.

«Для Нижегородской области проведение международного форума — это признание вклада региона в развитие инвестиционной и промышленной инфраструктуры. Наша нижегородская ОЭЗ «Кулибин» также стремительно расширяется и заполняется резидентами, производящими импортозамещающую и востребованную на рынке продукцию. Встречи и переговоры, которые пройдут в рамках форума, помогут наладить новые деловые связи и будут способствовать запуску новых проектов»,— уверен губернатор Глеб Никитин.

Как писал «Ъ-Приволжье», на конец июня 2025 года экспертный совет в ОЭЗ «Кулибин» одобрил реализацию 43 проектов. Общий объем инвестиций по этим проектам должен составить 129 млрд руб. Сейчас еще 13 компаний занимаются подготовкой документации, чтобы стать резидентами ОЭЗ.

