Лизинг для бизнеса от 4,5% годовых – реальная поддержка производственных компаний
Предпринимателям Прикамья предлагается широкий спектр мер поддержки, включая налоговые льготы, консультации экспертов и образовательные программы. Все это помогает развивать бизнес в современных условиях. Однако наиболее востребованы финансовые инструменты поддержки, в частности – программа льготного лизинга. Она позволяет представителям малого и среднего бизнеса, работающим в сфере промышленности и сельского хозяйства, приобретать необходимое оборудование по ставке от 4,5% годовых.
Подробнее о мере, ее преимуществах и реальных результатах программы мы поговорили с генеральным директором Микрофинансовой компании Пермского края Ольгой Травниковой.
– Ольга Викторовна, расскажите, пожалуйста, об условиях программы. Какие суммы, проценты, сроки?
– Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края входит в инфраструктуру государственной поддержки бизнеса в регионе и работает в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Мы предоставляем возможность приобрести новое оборудование и спецтехнику на сумму до 30 млн рублей. Процентная ставка начинается от 4,5% годовых, авансовый платеж – от 10% до 50%, а срок лизинга может достигать 60 месяцев.
Размер ставки зависит от происхождения оборудования. Так, 4,5% годовых действует при приобретении отечественного оборудования и специальной транспортной техники. Для техники и оборудования, произведенных в странах, не входящих в перечень недружественных государств, ставка составит 9% годовых. В остальных случаях применяется ставка 18% годовых, что соответствует ключевой ставке Банка России.
– В чем еще отличие льготного лизинга от обычного кредита в банке, кроме пониженной ставки?
– В отличие от банковского кредита, при котором залог часто становится обязательным условием, по льготному лизингу он не требуется – достаточно самого предмета лизинга. Рассрочка платежей по лизингу позволяет гасить обязательства из средств, полученных с помощью приобретенного оборудования, и не увеличивать затраты на капитальные вложения.
– Условия привлекательные. Программа пользуется спросом? Сколько предприятий Прикамья обратились за льготным лизингом в этом году?
– Число обратившихся за данной мерой поддержки постоянно растет. На сегодня заключено 33 договора на общую сумму более 236 млн рублей. Предприятия региона получили 73 единицы оборудования. Эта мера – эффективное решение для обновления основных фондов. Мы предлагаем фиксированную ставку на весь срок договора. Предприниматели получают современную технику сегодня, а платят «завтра». При этом сумма и «завтра», и «послезавтра» не поменяется. Поэтому лизинг пользуется спросом у предпринимателей региона, особенно в текущей экономической ситуации.
– Расскажете об одном из успешных кейсов, в которых предприятие масштабировалось с помощью льготного лизинга?
– Один из ярких примеров – сельхозпредприятие ООО «АСР-Агро» из Ординского округа. Компания запускает завод по производству витаминно-травяной муки – экологически чистой кормовой добавки для скота и птицы. Ключевое оборудование – пресс-гранулятор и линию измельчения сена – приобрели именно по программе регионального льготного лизинга. Это позволило предприятию избежать чрезмерной финансовой нагрузки. После ввода техники в эксплуатацию завод сможет ежегодно выпускать более 10 тыс. тонн продукции, что обеспечит регион качественными кормами, создаст новые рабочие места и укрепит аграрный сектор Прикамья.
– А участвовать в программе могут только крупные предприятия региона?
– Конечно, нет. Как раз наоборот: лизингополучатель должен состоять в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Одно из немногих условий заключается в том, что срок деятельности заявителя должен быть от года. Второе условие – компания должна быть зарегистрирована и вести деятельность на территории Пермского края.
– Насколько сложна процедура получения государственной поддержки в виде льготного финансирования?
– Для получения льготного финансирования необходимо зайти на сайт Микрофинансовой компании Пермского края по адресу: www.mfk59.ru, скачать перечень документов, заполнить заявку и подать к нам, на Ленина, 68, в Перми, или в любое отделение МФЦ в Пермском крае. Задать вопрос можно по номеру 8-800-300-80-90.
