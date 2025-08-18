Лизинг для бизнеса от 4,5% годовых – реальная поддержка производственных компаний

Предпринимателям Прикамья предлагается широкий спектр мер поддержки, включая налоговые льготы, консультации экспертов и образовательные программы. Все это помогает развивать бизнес в современных условиях. Однако наиболее востребованы финансовые инструменты поддержки, в частности – программа льготного лизинга. Она позволяет представителям малого и среднего бизнеса, работающим в сфере промышленности и сельского хозяйства, приобретать необходимое оборудование по ставке от 4,5% годовых.

Подробнее о мере, ее преимуществах и реальных результатах программы мы поговорили с генеральным директором Микрофинансовой компании Пермского края Ольгой Травниковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

– Ольга Викторовна, расскажите, пожалуйста, об условиях программы. Какие суммы, проценты, сроки?

– Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края входит в инфраструктуру государственной поддержки бизнеса в регионе и работает в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Мы предоставляем возможность приобрести новое оборудование и спецтехнику на сумму до 30 млн рублей. Процентная ставка начинается от 4,5% годовых, авансовый платеж – от 10% до 50%, а срок лизинга может достигать 60 месяцев.

Размер ставки зависит от происхождения оборудования. Так, 4,5% годовых действует при приобретении отечественного оборудования и специальной транспортной техники. Для техники и оборудования, произведенных в странах, не входящих в перечень недружественных государств, ставка составит 9% годовых. В остальных случаях применяется ставка 18% годовых, что соответствует ключевой ставке Банка России.

– В чем еще отличие льготного лизинга от обычного кредита в банке, кроме пониженной ставки?

– В отличие от банковского кредита, при котором залог часто становится обязательным условием, по льготному лизингу он не требуется – достаточно самого предмета лизинга. Рассрочка платежей по лизингу позволяет гасить обязательства из средств, полученных с помощью приобретенного оборудования, и не увеличивать затраты на капитальные вложения.

– Условия привлекательные. Программа пользуется спросом? Сколько предприятий Прикамья обратились за льготным лизингом в этом году?

– Число обратившихся за данной мерой поддержки постоянно растет. На сегодня заключено 33 договора на общую сумму более 236 млн рублей. Предприятия региона получили 73 единицы оборудования. Эта мера – эффективное решение для обновления основных фондов. Мы предлагаем фиксированную ставку на весь срок договора. Предприниматели получают современную технику сегодня, а платят «завтра». При этом сумма и «завтра», и «послезавтра» не поменяется. Поэтому лизинг пользуется спросом у предпринимателей региона, особенно в текущей экономической ситуации.

– Расскажете об одном из успешных кейсов, в которых предприятие масштабировалось с помощью льготного лизинга?

– Один из ярких примеров – сельхозпредприятие ООО «АСР-Агро» из Ординского округа. Компания запускает завод по производству витаминно-травяной муки – экологически чистой кормовой добавки для скота и птицы. Ключевое оборудование – пресс-гранулятор и линию измельчения сена – приобрели именно по программе регионального льготного лизинга. Это позволило предприятию избежать чрезмерной финансовой нагрузки. После ввода техники в эксплуатацию завод сможет ежегодно выпускать более 10 тыс. тонн продукции, что обеспечит регион качественными кормами, создаст новые рабочие места и укрепит аграрный сектор Прикамья.

– А участвовать в программе могут только крупные предприятия региона?

– Конечно, нет. Как раз наоборот: лизингополучатель должен состоять в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Одно из немногих условий заключается в том, что срок деятельности заявителя должен быть от года. Второе условие – компания должна быть зарегистрирована и вести деятельность на территории Пермского края.

– Насколько сложна процедура получения государственной поддержки в виде льготного финансирования?

– Для получения льготного финансирования необходимо зайти на сайт Микрофинансовой компании Пермского края по адресу: www.mfk59.ru, скачать перечень документов, заполнить заявку и подать к нам, на Ленина, 68, в Перми, или в любое отделение МФЦ в Пермском крае. Задать вопрос можно по номеру 8-800-300-80-90.

Указаны условия для предоставления имущества в лизинг: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах обрабатывающего производства (раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК029-20214 (КДЕС Ред.2)), сельскохозяйственного производства (виды деятельности, включенные в класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)) и соответствующим требованиям раздела 2, 3 Правил предоставления имущества в лизинг. Минимальный размер лизинга – 500 000 руб., максимальный размер лизинга – 30 000 000 руб.; авансовый платеж – от 10% до 50%; процент удорожания предмета лизинга: 1/4 ключевой ставки, установленной Банком России и действующей на дату заключения договора лизинга с СМСП – для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 1/2 ключевой ставки, установленной Банком России и действующей на дату заключения договора лизинга с СМСП – для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведенных на территории стран, не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия (перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 г. №430-р); 1 ключевая ставка, установленная Банком России и действующая на дату заключения договора лизинга с СМСП – в иных случаях. Максимальный срок лизинга – 60 месяцев; срок деятельности заявителя – от 12 месяцев; предмет лизинга: промышленное оборудование и специальная транспортная техника, определенная Приложением 5 к Правилам предоставления имущества в лизинг, за исключением лесоперерабатывающей, лесообрабатывающей, лесозаготовительной техники/оборудования; виды обеспечения: поручительство физических и юридических лиц; способ погашения – аннуитетный платеж. Информация актуальна на 13.08.2025 года.

Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплате нотариальных действий, оплате оценки предмета лизинга, оплате перевода бизнес-лицензии поставщика, расходы по отнесению предмета лизинга к ОКПД 2. Правила предоставления имущества в лизинг АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 8 мая 2024 г. №9(в редакции протокола Совета директоров от 10.09.2024 г. №14, от 14.11.2024 г. №17, от 28.01.2025 г. №4, от 17.02.2025 г. №5, от 07.07.2025 г. №15) и размещены на сайте mfk59.ru.

АО «Микрофинансовая компания Пермского края»: 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307; ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 г. №4110559000364.

АО «Микрофинансовая компания Пермского края»