Интерес к сельскому туризму в Ставропольском крае вырос на 15%

На Ставрополье 124 тыс. туристов выбрали сельский отдых. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 15%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Отмечается, что почти 40% посетителей в этом направлении – дети, а взрослая часть туристов, почти 15 тыс. человек, с экскурсиями посетили винодельни края. По словам господина Владимирова, из новых туристических точек в этом году в регионе открылись буйволиная и пчелиная фермы в Александровском округе.

Константин Соловьев