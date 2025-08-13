В Дергачевском районе хотят отремонтировать автодорогу за 1,2 млн рублей

Администрация Дергачевского района Саратовской области объявила аукцион на ремонт автодороги общего пользования местного значения ул. Л. Толстого от ул. Чапаева до ул. Комсомольской р.п. Дергачи. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

От исполнителя требуется срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, разработка грунта в отвал экскаваторами, укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, засыпка траншей и котлованов. В перечне работ также перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 3 км, уплотнение грунта виброплитами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, а также покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.

Подрядчику предстоит выполнить указанные работы с момента заключения контракта до 26 сентября 2025 года. Извещение о закупке размещено 13 августа. Заявки принимаются до 21 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,2 млн руб.

Павел Фролов