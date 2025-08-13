Veon закрыл сделку по продаже Beeline в Киргизии

Холдинг Veon закрыл сделку по продаже киргизскому государственному Элдик банку доли в 50,1% в Menacrest AG. Этой компании принадлежит оператор связи Sky Mobile LLC, работающий под брендом Beeline в Kиргизии.

Сделка была завершена после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов, сообщает пресс-служба холдинга. Элдик банк стал владельцем 100% Sky Mobile, уточнили «Интерфаксу» в кредитной организации.

В марте 2022 года «Вымпелком» передал Veon бизнес в Киргизии. Тогда телекоммуникационный холдинг за $12,1 млн получил 50,1% акций Kyrgyzstan Holding AG. Veon объявил о планах продать долю в «Beeline Кыргызстан» в марте 2024 года, покупателем должна была стать непальская CG Cell Technologies. Но правительство Киргизии воспользовалось правом преимущественного выкупа и назначило «Элдик Банк» покупателем 100% акций.