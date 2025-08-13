Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:40

Бухгалтера, укравшего 20 млн рублей, приговорили к трем годам колонии

Губахинский суд признал виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, бухгалтера местной лесопромышленной компании. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.   

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе следствия и суда было установлено, что бухгалтер, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, систематически подделывала зарплатные ведомости. В них она указывала в качестве реквизитов данные своих личных банковских счетов. Таким способом с мая 2019 года по май 2021-го она похитила у своего работодателя свыше 20 млн руб.

Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ущерба.