Бухгалтера, укравшего 20 млн рублей, приговорили к трем годам колонии

Губахинский суд признал виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, бухгалтера местной лесопромышленной компании. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе следствия и суда было установлено, что бухгалтер, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, систематически подделывала зарплатные ведомости. В них она указывала в качестве реквизитов данные своих личных банковских счетов. Таким способом с мая 2019 года по май 2021-го она похитила у своего работодателя свыше 20 млн руб.

Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ущерба.