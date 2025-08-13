Умер бывший министр по делам СНГ и посол РФ в Италии Анатолий Адамишин

Умер бывший министр России по делам СНГ, посол РФ в Италии и Великобритании Анатолий Адамишин в возрасте 89 лет. О смерти дипломата сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Анатолий Адамишин

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости Анатолий Адамишин

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

«С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин»,— сообщила госпожа Захарова. Она добавила, что политик проработал в МИД 40 лет.

Официальный некролог будет опубликован министерством в ближайшее время.

Анатолий Адамишин родился в Киеве 11 октября 1934 года. Дипломатическую карьеру он начал с работы в посольстве СССР в Италии. В последствии стал чрезвычайным и полномочным послом в Риме сначала от СССР, а затем и от Российской Федерации (1990–1992). В 1994-1997 годах занимал должность чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании, после чего перешел на пост министра по сотрудничеству с государствами СНГ.