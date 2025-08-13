С пермского владельца затонувшего танкера взыскали почти 50 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора к владельцу и фрахтователю танкера «Волгонефть-212», постановил взыскать 49,5 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе.

Судовладельцем «Волгонефти-212» является пермская компания ООО «Кама Шиппинг».