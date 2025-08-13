«Единая Россия» пошла по программе

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер представил активу «Единой России» (ЕР) на партийной конференции предвыборную программу в качестве кандидата на пост главы региона. Заслушав его тезисы, однопартийцы пообещали «сделать все, чтобы победа Дениса Паслера на выборах была убедительной».



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер начал презентацию предвыборной программы в конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо» с вопроса 199 делегатам партийной конференции ЕР о знании ключевых тезисов документа. Убедившись, что их прочитали все присутствующие члены правительства и мэры Свердловской области, депутаты Госдумы РФ, заксобрания региона и гордумы Екатеринбурга, господин Паслер призвал собравшихся «подробно рассказать» о его идеях свердловчанам.

«Задача вовлечь, чтобы количество сторонников партии в регионе становилось больше, и мы вместе выстроили диалог по реализации программы и достижению главных задач, которые перед нами стоят»,— подчеркнул кандидат.

Должность губернатора Свердловской области стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит Денис Паслер, который в 2012–2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года — Оренбургскую область. Голосование на досрочных выборах главы Среднего Урала пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. В качестве кандидатов на пост губернатора областной избирком также зарегистрировал депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), заместителя председателя свердловского заксобрания Александра Ивачева (КПРФ), депутатов регионального парламента Ранта Краева («Новые люди») и Александра Каптюга (ЛДПР).

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заверил Дениса Паслера, что жители города «разделяют искренне и готовы деятельно поддержать выполнение» тезисов программы. По словам мэра, Свердловская область под руководством господина Паслера сможет «претворять в жизни самые амбициозные планы». Градоначальник пояснил, что кандидат планирует приобрести для Екатеринбурга 300 новых автобусов до 2030 года, до конца 2025 года — вывести на линию 50 новых автобусов, 15 трамваев и завершить обновление троллейбусного парка, чего «не было последние 20 лет».

«В программе подчеркнуты перспективы продолжения строительства метрополитена, чего уже многие годы ждут жители, а также проекты по развитию Екатеринбургского центрального пассажирского кольца для обеспечения транспортной связи столицы Урала с городами агломерации»,— добавил господин Орлов.

Депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов призвал коллег-единороссов обеспечить Денису Паслеру «убедительную победу 14 сентября». Парламентарий отметил, что кандидат собрал программу из предложений «простых людей». «В период избирательной кампании от оппонентов слышны огульные обещания, как из рога изобилия. Но наша партия не может так действовать. Мы предлагаем, решаем, исполняем волю людей, их предложения для того, чтобы страну делать сильной и неделимой»,— подчеркнул господин Никонов.

Последним из собравшихся в поддержку Дениса Паслера высказался глава его предвыборного штаба, председатель правительства Свердловской области в 1996–2007 годах Алексей Воробьев. Он подчеркнул, что увидел успехи господина Паслера на посту губернатора Оренбургской области в сентябре 2024 года, когда кандидат от ЕР был переизбран на второй срок с результатом 78,14% голосов.

«У меня в глазах до сих пор, товарищи партийцы, стоят поля подсолнечника от края до края, горизонта не видно. В Оренбуржье, где зимой буран, а летом суховей, он ввел в сельскохозяйственный оборот 500 тыс. га пашни, и когда в программе написано "даешь 1 млн тонн молока", я верю, они буду»,— сказал экс-чиновник.

Господин Воробьев добавил, что «первейшей» задачей Дениса Паслера в должности губернатора Свердловской области является сохранить за регионом статус «опорного края державы». «Мне просто на душу ложится в программе укрепление нашего промышленного и оборонного потенциала, роли союза оборонных предприятий области»,— сказал глава предвыборного штаба.

Алексей Воробьев заявил о необходимости «сделать все, чтобы победа Дениса Паслера на выборах была убедительной». «Это надо для страны, для нас, для простого человека, потому что только с доверием народа можно воплотить все замыслы Отечества в нашем регионе и сделать его еще мощнее»,— заключил он.

Все 199 делегатов прислушались к словам однопартийцев и единогласно утвердили программу Дениса Паслера. Послушав гимн России с единороссами, кандидат признался, что для него возглавить Свердловскую область «особая ответственность».

Господин Паслер добавил, что обсуждал регион наедине с президентом Владимиром Путиным на неофициальной встрече до предложения главы государства возглавить Средний Урал. «Владимир Владимирович много рассказывал таких вещей, часть из которых я и не знал. Чем дольше мы говорили, тем больше было рассказано о главных акцентах в регионе, на которые стоит отдельно обращать внимание. В тот момент все больше становилось страшно, потому что Свердловская область та опора, в которую верит президент, она для него особенная»,— подчеркнул Денис Паслер.

Напомнив однопартийцам о важности «включения в работу по разъяснению программы и увеличения числа сторонников ЕР», кандидат отпустил коллег-единороссов «в поля».

Василий Алексеев