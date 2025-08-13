В томском вузе изготовят на 3D-принтере остановку общественного транспорта

Первый в России павильон для общественного транспорта, изготовленный на 3D-принтере, появится в Томске. Он будет размещен на остановке «ТГАСУ», говорится в сообщении мэрии.

Это совместный проект Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и московской компании Smart Build Service. Реализовать его планируется осенью 2025 года.

«Размеры павильона 3,6 на 10,8 м. Элементы основных конструкций из бетона изготовят методом 3D-печати в лаборатории научно-образовательного центра “Аддитивное строительство Сибири” в ТГАСУ и соберут на месте»,— уточнили в мэрии.

Валерий Лавский