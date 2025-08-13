Абитуриенты подали более 85 тыс. заявлений в творческие вузы

В творческие вузы в 2025 году было подано более 85 тыс. заявлений от абитуриентов, сообщила министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, самыми востребованными направлениями стали актерское мастерство, режиссура кино и телевидения.

По программам бакалавриата и специалитета число заявлений в этом году увеличилось в 1,2 раза и составило 77,5 тыс. На программы было предоставлено 9,3 тыс. бюджетных мест.

Наиболее высокий конкурс в театральных и кинематографических вузах был на специальности актерское искусство (48,5 человек на место), режиссура кино и телевидения (37), кинооператорство (23), драматургия (10,6).

Госпожа Любимова отметила, что в рамках квоты для участников СВО и их детей в творческие вузы были зачислены 363 абитуриента — на 50% больше, чем в 2024 году.

Полина Мотызлевская