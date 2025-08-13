«Калашников» в 1,5 раза увеличил объем производства

АО «Концерн Калашников» за полугодие произвел военной и гражданской продукции на сумму, превышающую на 52% показатель за аналогичный период 2024 года. Это следует из пресс-релиза компании.

«Государственные контракты исполняются в полном объеме»,— сообщает производитель. Пресс-служба компании подчеркивает, что государственный заказ на боевое стрелковое оружие остается на стабильно высоком уровне.

Помимо военной продукции, концерн, согласно ассортименту, представленному на официальному сайте, продает различные промышленные станки (компания отмечает рост производства по этому направлению), суда на воздушной подушке, предназначенные в том числе для освоения шельфовых месторождений, а также многофункциональные воздушные беспилотники.