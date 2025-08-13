Экс-глава КУМИ Мариинска получил 9,5 лет за махинации с жильем

Мариинский городской суд признал виновными в махинациях с жильем бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Мариинского муниципального округа Александра Смолянинова и застройщика Николая Мораша. Как сообщили в пресс-службе суда, застройщик обвинялся по 18 эпизодам мошенничества с жильем (ст. 159 УК РФ), а экс-глава КУМИ по 12 фактам мошенничества с жильем и по трем эпизодам превышения должностных полномочий (ч. 1, ст. 286 УК РФ). Николая Мораша суд приговорил к 12 годам и шести месяцам общего режима со штрафом в 1 млн руб., его подельника — к девяти годам и шести месяцам общего режима и штрафу в 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как установил суд, в 2015 году тогдашний начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Мариинского округа (позднее возглавивший КУМИ), незаконно выдал своему подельнику разрешение на строительство жилого дома, не указав сведения о стоящем на этом участке административном здании с износом в 40%. Застройщик реконструировал его под многоквартирный жилой дом, не отвечающий санитарным и техническим правилам и нормам, и незаконно получил разрешение на ввод его в эксплуатацию. В 2017-2019 гг. чиновник, уже как замглавы округа и председатель КУМИ, заключил со своим подельником и с еще тремя фирмами, руководители которых не были осведомлены о преступной деятельности, 12 муниципальных контрактов на покупку жилья в указанном многоквартирном доме, в том числе для обеспечения жильем сирот. Тем самым муниципалитету был причинен ущерб в 10 млн руб.

В 2019-2020 годах глава КУМИ заключил контракты уже с новыми собственниками жилых помещений на покупку трех из ранее приобретенных квартир и предоставил их в качестве жилья льготникам, что нанесло муниципальному бюджету 3,7 млн руб. ущерба. А застройщик продал еще шесть квартир на 5,85 млн руб., сообщив покупателям ложные сведения о качестве приобретаемого жилья. Махинации выявила прокурорская проверка.

В ходе рассмотрения дела в суде, которое началось в январе 2024 года, подсудимые свою вину не признали. Помимо уголовных приговоров от семи пострадавших удовлетворены гражданские иски на возмещение материального и морального вреда на 6,4 млн руб. с застройщика. Также взыскано 5 млн руб. с обоих подсудимых, и только с Александра Смолянинова 3,7 млн руб. в пользу муниципалитета.

Игорь Лавренков, Кемерово