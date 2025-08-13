В июле Россия на 7% нарастила доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов

В июле Россия увеличила доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов на 7% по сравнению с июньским показателем — до $14,32 млрд. Это следует из данных Международного энергетического агентства, которые приводит ТАСС.

Доходы от экспорта отдельно нефти составили $8,94 млрд, показатель вырос за месяц на $460 млн. Нефтепродуктов продали на $5,39 млрд (+$470 млн).

Экспортные доходы России увеличились на фоне повышения цен. Количественный показатель за июль вырос на 1% — до 7,29 млн баррелей в сутки. Ценник на нефтепродукты за месяц увеличился на 2%.