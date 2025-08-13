«ПСЖ приговорен быть фаворитом практически в каждом матче»

В среду вечером, 13 августа, будет разыгран первый футбольный трофей нового европейского сезона — Суперкубок UEFA. Все решится в одном матче, где встретятся обладатель Кубка чемпионов «Пари Сен-Жермен» и победитель Лиги Европы «Тоттенхем». Игра пройдет в Италии. Шансы команд оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Bandic / AP Фото: Darko Bandic / AP

После невероятного сезона клуб «Пари Сен-Жермен», можно сказать, приговорен быть фаворитом практически в каждом матче. Суперкубок UEFA не исключение, но разброс в коэффициентах на победу ПСЖ и «Тоттенхема» просто невероятный. В «Лиге Ставок» взять победу парижан можно за 1,46, а успех британской команды идет аж за 6,8. По мнению букмекеров, шансы фаворита выше почти в пять раз. Так что еще один трофей «Тоттенхема» будет чудом, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «На такой матч, может быть, они все свои 100% не покажут, но того, что они смогут показать… Разница в классе такая, что проблем быть не должно».

Неудивительно, что львиная доля ставок приходится на победу ПСЖ. Но те, кто верит в чудо, все же находятся — 10% клиентов «Лиги Ставок» выбрали успех «шпор». Есть даже крупное пари на ничью в основное время в 100 тыс. руб. Если эта ставка зайдет, то выигрыш составит 500 тыс. руб. Болельщики помнят, что произошло в финале клубного чемпионата мира по футболу, где в матче с «Челси» парижане тоже считались безоговорочными фаворитами. Но лондонцы тогда не оставили от соперника камня на камне, выиграв 3:0. Хотя футбольный эксперт Дмитрий Хомуха уверен, что в этом финале такое вряд ли повторится: «Нужно здесь учитывать, что "Челси", когда обыграл их в финале, был достаточно молодой командой, способной держать необходимую интенсивность, которая умеет играть под давлением. У "Тоттенхема", к сожалению, на текущий момент таких футболистов немного».

К тому же в «Тоттенхеме» сменился тренер — теперь команду возглавляет датский наставник Томас Франк. Из клуба ушел многолетний лидер Сон Хын Мин, да и лазарет у «шпор» далеко не пустой. Но, даже несмотря на все эти проблемы, большинство экспертов не сомневается, что нападение британской команды хотя бы раз сможет поразить ворота соперника. Особенно если учесть, что там точно не будет Джанлуиджи Доннаруммы, который даже не включен в заявку на игру и, по сообщению известного инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время покинет клуб. Так что пари «победа ПСЖ плюс обе забьют» с коэффициентом 2,4 в «Лиге Ставок» сейчас кажется неплохим вариантом.

Ворота парижан будет защищать новый голкипер Люка Шевалье, которому придется играть с листа. Российский вратарь Матвей Сафонов, похоже, опять останется в запасе. Все это может сыграть против фаворита, полагает футбольный аналитик Константин Клещев: «Взяли Люка Шевалье — хороший вратарь по всем показателям, но это его первый матч за парижан. А с учетом того, что контрольных матчей не было, как он будет общаться со своей защитой? Насколько хорошо он знает манеру игры своих партнеров по обороне? Это большой вопрос».

Но тот факт, что Париж сохранил лидеров и не испытывал проблем со стабильностью, перевешивает все опасения. Достаточно популярным пари в «Лиге Ставок» сейчас является победа ПСЖ с разницей в два или более мячей с очень неплохим коэффициентом выше 2. Но тут стоит напомнить, что состояние многих игроков фаворита очень сложно оценить после отпуска. Так что тренеру Луису Энрике придется выстраивать игру, что называется, по ходу. Посмотреть, как у него это получится, можно будет вечером. Стартовый свиток прозвучит в 22:00. Прямую трансляцию из итальянского города Удине будет вести онлайн-кинотеатр Okko.

