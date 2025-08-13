Возбуждено дело по факту нарушения прав 5 тыс саратовцев в сфере здравоохранения

В Саратовской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о халатности в сфере здравоохранения (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство выяснило, что с 2024 по июль 2025 года должностные лица регионального минздрава своевременно не обеспечивали закупку лекарств. Это повлекло нарушение прав более 5 тыс. граждан.

Сотрудники министерства бездействовали в части обеспечения надлежащего функционирования программы «еФарма2Льгота Web». Из-за этого не оформлялись дополнительные заявки на льготное лекарственное обеспечение. Господин Филипенко поставил на личный контроль расследование уголовного дела.

Павел Фролов