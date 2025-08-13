В Ульяновской области родник «Барский колодец» очищен только после вмешательства прокуратуры
Благодаря вмешательству надзорного ведомства приведен в надлежащее эксплуатационное состояние родник «Барский колодец» в селе Коптевка Новоспасского района. Об этом сообщили в прокуратуре Ульяновской области.
В ходе проверки исполнения законодательства о водоснабжении было установлено, что администрация Коптевки не принимала мер к обеспечению надлежащего содержания родника, систематически используемого жителями региона в качестве питьевого источника.
«Бездействие должностных лиц негативно отражалось на санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, что послужило основанием для внесения представления об устранении нарушений закона»,— заявили в прокуратуре.
В настоящее время родник «Барский колодец» приведен в надлежащее эксплуатационное состояние.