Зарубежные СМИ: Почему Аляска станет местом встречи президентов России и США?

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на военной базе на севере Анкориджа. По данным источников CNN, объект оказался единственным подходящим местом на Аляске для проведения мероприятия такого уровня. 12 августа факт переговоров двух президентов в Анкоридже подтвердили в Белом доме. CNN утверждает, что встретиться на территории США предложил Владимир Путин, и это стало неожиданностью для американских чиновников. По словам собеседников телеканала, представители Белого дома при поиске подходящей локации на Аляске столкнулись с серьезной проблемой — в разгар туристического сезона на полуострове практически не осталось свободных отелей и конференц-залов. Некоторые местные бизнесмены и политики даже предлагали им провести саммит у себя дома. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

По словам источников CNN, Вашингтон и Москва выбрали Аляску в качестве места встречи Путина и Трампа после продолжительных закулисных переговоров. Серьезной загвоздкой стал ордер на арест российского президента, который Международный уголовный суд выдал в 2023 году. Поэтому стороны и отказались от Вены или Женевы, где традиционно проходят важные дипломатические переговоры. В 2021-м именно в Швейцарии в последний раз встречались президенты России и США. В числе подходящих локаций Путин также называл Объединенные Арабские Эмираты, но этот вариант не понравился уже американцам — якобы Белый дом всеми силами старался избежать еще одной долгой поездки Трампа на Ближний Восток.

Прежде Белый дом допускал возможность участия во встрече и Владимира Зеленского, но 12 августа украинский президент дал понять, что на Аляску он не поедет. Тем временем собеседники агентства Reuters предполагают, что текущие военные успехи России могут повлиять на ход встречи Путина и Трампа — якобы Москва может ужесточить свои требования по обмену территориями с Украиной.

Похожего мнения придерживается The Economist. Издание предполагает, что Трамп после встречи выдвинет ультиматум Украине и Европе ради принуждения их к миру. У западных партнеров США остается два пути: либо согласиться на перестройку европейской безопасности, либо рисковать тем, что Вашингтон сократит разведывательную и военную поддержку Украины

Сейчас у Путина есть явное преимущество перед Трампом, подчеркивает Financial Times. Во-первых, его американский визави гораздо более заинтересован в сделке. И, вероятно, даже согласится на передачу тех украинских земель, которые не находятся под контролем России. Во-вторых, в команде Трампа почти нет профессионалов, которые могли бы дать ему дельный совет перед переговорами с Путиным. В качестве примера издание приводит Стивена Уиткоффа, якобы он до сих пор путается, на какие украинские области претендует Москва.

Фотогалерея Все встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах» Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии Фото: Jorge Silva / Reuters Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей» Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати» Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Последняя на данный момент встреча прошла 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония), она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла Фото: Kevin Lamarque / Reuters Следующая фотография 1 / 10 Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах» Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии Фото: Jorge Silva / Reuters Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей» Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати» Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Последняя на данный момент встреча прошла 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония), она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла Фото: Kevin Lamarque / Reuters Смотреть

