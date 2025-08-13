Зарубежные СМИ: Почему Аляска станет местом встречи президентов России и США?
13 августа, среда
Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на военной базе на севере Анкориджа. По данным источников CNN, объект оказался единственным подходящим местом на Аляске для проведения мероприятия такого уровня. 12 августа факт переговоров двух президентов в Анкоридже подтвердили в Белом доме. CNN утверждает, что встретиться на территории США предложил Владимир Путин, и это стало неожиданностью для американских чиновников. По словам собеседников телеканала, представители Белого дома при поиске подходящей локации на Аляске столкнулись с серьезной проблемой — в разгар туристического сезона на полуострове практически не осталось свободных отелей и конференц-залов. Некоторые местные бизнесмены и политики даже предлагали им провести саммит у себя дома. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам источников CNN, Вашингтон и Москва выбрали Аляску в качестве места встречи Путина и Трампа после продолжительных закулисных переговоров. Серьезной загвоздкой стал ордер на арест российского президента, который Международный уголовный суд выдал в 2023 году. Поэтому стороны и отказались от Вены или Женевы, где традиционно проходят важные дипломатические переговоры. В 2021-м именно в Швейцарии в последний раз встречались президенты России и США. В числе подходящих локаций Путин также называл Объединенные Арабские Эмираты, но этот вариант не понравился уже американцам — якобы Белый дом всеми силами старался избежать еще одной долгой поездки Трампа на Ближний Восток.
Прежде Белый дом допускал возможность участия во встрече и Владимира Зеленского, но 12 августа украинский президент дал понять, что на Аляску он не поедет. Тем временем собеседники агентства Reuters предполагают, что текущие военные успехи России могут повлиять на ход встречи Путина и Трампа — якобы Москва может ужесточить свои требования по обмену территориями с Украиной.
Похожего мнения придерживается The Economist. Издание предполагает, что Трамп после встречи выдвинет ультиматум Украине и Европе ради принуждения их к миру. У западных партнеров США остается два пути: либо согласиться на перестройку европейской безопасности, либо рисковать тем, что Вашингтон сократит разведывательную и военную поддержку Украины
Сейчас у Путина есть явное преимущество перед Трампом, подчеркивает Financial Times. Во-первых, его американский визави гораздо более заинтересован в сделке. И, вероятно, даже согласится на передачу тех украинских земель, которые не находятся под контролем России. Во-вторых, в команде Трампа почти нет профессионалов, которые могли бы дать ему дельный совет перед переговорами с Путиным. В качестве примера издание приводит Стивена Уиткоффа, якобы он до сих пор путается, на какие украинские области претендует Москва.
