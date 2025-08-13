В Башкирии для продажи алкоголя в летних кафе необходимо спецразрешение

Депутаты Курултая Башкирии внесли изменения в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта...». Согласно нововведению, розничная продажа алкоголя в летних верандах кафе разрешена при «строгом выполнении всех требований к розничной продаже алкоголя в общепите, установленных Федеральным законом и подзаконными актами», а также при наличии «специального заключения о соответствии сезонного зала установленным требованиям», отмечает пресс-служба башкирского парламента. Соответствующее заключение будет выдавать министерство торговли и услуг республики.

В Курултае рассчитывают, что нововведение «создаст прозрачные условия, способствуя упорядочению оборота алкоголя и защите прав граждан».

Майя Иванова