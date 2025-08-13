С застройщиком проекта КРТ в Ленинском районе Челябинска расторгли договор

Администрация Челябинска расторгла договор с ООО «Специализированный застройщик „ТрестЮг“», которое должно было заниматься реновацией участка в границах Копейского шоссе и улиц Обуховской, Туркменской, Уральской с 2022 года. Компания не исполнила обязательства по расселению и сносу старых домов. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Договор КРТ был расторгнут в связи с неисполнением инвестором условий. С региональным министерством архитектуры согласованы новые границы комплексного развития территории, новый проект решения опубликован на сайте администрации города», — отметили в администрации.

В новом проекте территорию реновации увеличили почти в два раза — с 12,2 га до 21 га. Площадь жилой застройки составляет 294,3 тыс. кв. м против 134 тыс. кв. м в 2022 году. Под снос попадут 19 многоквартирных домов, а также гаражи, склады, хозпостройки и нежилые здания школы-интерната №9, а тепловые сети и газопроводы реконструируют.

Среди видов разрешенного использования земельного участка — высотная и малоэтажная жилая застройка, возведение общежитий, образовательных, медицинских и спортивных учреждений, детских садов, церквей, заведений общественного питания, магазинов, гостиниц, спортивных площадок и гаражей. Проект планируется реализовать максимум за семь лет.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», мэрия заключила договор о реновации территории на Копейском шоссе с «ТрестЮг» (входит в группу «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого) в августе 2022 года. Компания выиграла аукцион, предложив большую цену за право на КРТ — 6,5 млн руб. при начальной стоимости 6,2 млн руб.

Виталина Ярховска