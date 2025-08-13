На ликвидацию несанкционированных свалок в Волжском готовы потратить 14,8 млн

В Волгоградской области ищут подрядчика для ликвидации несанкционированных свалок в Волжском. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступает Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского Волгоградской области. Работы выполняются с даты заключения контракта до 31 октября 2025 года.

Исполнитель работает с отходами IV-V класса опасности, строительным мусором, мусором от сноса и разборки зданий. Сбор и погрузка отходов на автомашины осуществляется вручную и механизированным способом.

Извещение о закупке размещено 12 августа. Заявки принимаются до 20 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 14,8 млн руб.

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 743 тыс. руб. Срок выполнения работ — не более 10 календарных дней с момента получения заявки. В одной заявке указываются объемы работ не более 5,7 тыс. куб. м.

